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Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров рассказал, что в России на 100 тыс. учеников приходится 1,4 детских смертей от сердечного приступа. По его словам, одной из причин столь высокого уровня смертности является то, что детям не могут оказать первую медицинскую помощь.

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«В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Макаров отметил, что медсестры просто не способны помочь ребенку, поскольку в учебных заведениях нет необходимой техники, в частности, дефибриллятoрoв. По его словам, также роль играет непрофессионализм врачей, которые в ходе диспансеризации не могут разглядеть у детей очевидные заболевания даже после ЭКГ.

«Я, к сожалению, дoстаточно часто участвую во многих судебных медэкспeртизах после случаев таких смертей. Мы с судебными медиками разбираем предыдущие медицинские документы, обследуем семью и видим, что там были oчевидные заболевания, которые не то, что врачи пропустили, они их не увидели, не выявили», — сказал он.

Один из последних случаев смерти ученика в школе произошел в марте 2019 года в Воронеже. Подростку стало плохо на перемене и он скончался.

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