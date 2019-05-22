Порошенко прокомментировал возбужденное против него дело

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой переложить ответственность с России на него. Об этом он сказал в среду, 22 мая, в комментарии украинским каналам.

«Сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины. Я готов отвечать за это», — цитирует Порошенко ТАСС.

Политик также отметил, что готов нести ответственность и за другие открытые против него дела.

«Украинцы являются единой сильной нацией, украинцы никогда не смирятся с тем, что кто-то будет пытаться развернуть наш путь в Европу, в НАТО, и я сегодня должен огласить, что уровень поддержки европейской интеграции очень высокий», — добавил он.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц. Их обвиняют в превышении служебных полномочий.

За день до этого было начато расследование в отношении Порошенко по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе. Инициатором выступил бывший сотрудник администрации украинского лидера Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он просил возбудить дело на основании преступных действий Порошенко в качестве Верховного главнокомандующего, чьи шаги «были направлены на умышленное провоцирование России на ответные и заранее прогнозируемые агрессивные действия в напряженной ситуации». Произошедшее в Керченском проливе «привело к потерям в составе ВМС Украины», отметил юрист.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.