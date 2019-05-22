Начальник Управления госохраны Украины Гелетей подал в отставку

Глава Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей 22 мая подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, приложив фотографию поданного на имя новоизбранного президента Владимира Зеленского рапорта.

«Я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно», — написал Гелетей, поблагодарив за службу личный состав.

Гелетей в июле–октябре 2014 года был министром обороны Украины. С трибуны Верховной рады он обещал провести «парад победы в украинском Севастополе». Его уволили «за просчеты военного руководства во время боев под Иловайском», когда Вооруженные силы Украины потерпели сокрушительное поражение от ополченцев Донбасса.

Ранее в отставку подали министр иностранных дел Украины Павел Климкин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Петр Турчинов, глава Службы безопасности Василий Грицак и еще ряд других высокопоставленных сподвижников бывшего президента страны Петра Порошенко.