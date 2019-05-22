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Экс-министр Улюкаев разводится с женой

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Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, отбывающий тюремный срок за получение взятки, решил развестись с женой. Об этом в среду, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-министра.

Собеседник агентства не назвал причину расторжения брака, отметив лишь, что этот процесс заметно сказался на психологическом состоянии экс-министра.

Впрочем, замдиректора ФСИН России Валерий Максименко опроверг информацию о разводе. Как сообщает «Говорит Москва», Максименко назвал эти сведения не соответствующими действительности. По его словам, семья у Улюкаева «надежная, крепкая».

Экс-глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину и считает себя жертвой провокации.

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