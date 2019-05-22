Назван самый богатый человек в истории

Самым богатым человеком в мировой истории является американский нефтяной магнат Джон Рокфеллер. К такому выводу пришел экономист Сэмюэль Уильямсон, сообщает агентство Bloomberg.

На стыке XIX и XX веков Рокфеллер заработал состояние в $1,5 млрд, что равняется примерно $26 млрд в перерасчете на современные деньги. На момент его смерти эта сумма составляла 1,6% от ВВП США. При сохранении этих пропорций доходы Рокфеллера почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, который является самым богатым человеком современности. Согласно оценкам, его состояние равно приблизительно $117 млрд.

Уильямсон отметил, что состояние богатых людей прошлого превышало заработки современных миллиардеров. Экономист сравнил их финансовые показатели через соотношение доходов и государственного ВВП.

Среди прочих богатейших людей прошлых эпох Уильямсон отметил сталепромышленника Эндрю Карнеги, железнодорожного магната Корнелиуса Вандербильта и древнеримского полководца Марка Лициния Красса — победителя восстания Спартака. По оценкам экономиста, в пересчете к ВВП государств той поры все они по размерам личного состояния намного превосходили Безоса и других современных богачей.

Ранее сообщалось, что драгоценности из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров принесли $20 млн на аукционе Christie's.