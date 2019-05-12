Трое россиян вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании

Российские бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман попали в топ-10 рейтинга самых богатых налоговых резидентов Великобритании. Список опубликовало издание The Sunday Times в воскресенье, 12 мая.

Усманов занял восьмое место в списке. Состояние основателя и акционера USM Holdings, владеющей горно-металлургической компанией «Металлоинвест», а также «Мегафон» и Mail.ru Group, оценили в £11,3 млрд ($14,73 млрд).

Роман Абрамович улучшил свой результат в сравнении с прошлым годом. Владелец компании Lanebrook, контролирующей горно-металлургический холдинг Evraz, а также владелец футбольного клуба «Челси» поднялся с 13-го на 9-е место с состоянием в £11,22 млрд ($14,58 млрд).

Совладелец Альфа-банка Михаил Фридман включен в рейтинг впервые. Он занял десятое место с состоянием в £10,9 млрд ($14,1 млрд).

Лидерами рейтинга стали братья Шри и Гопи Хинджуа, контролирующие финансово-промышленную группа Hinduja Group. Их состояние оценили в £22 млрд ($28,59 млрд). Второе место заняли британские бизнесмены и филантропы, основатели Trans World Group Дэвид и Саймон с состоянием в £18,66 млрд ($28,6 млрд).

Для того чтобы попасть в рейтинг богатейших британцев по версии Sunday Times, необходимо обладать состоянием как минимум в £103 млн ($133 млн).

Ранее российская редакция журнала Forbes составила список 200 богатейших россиян. Топ возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние оценили в $24 млрд.