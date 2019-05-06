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Специалисты назвали крупнейшие PR-компании мира

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Фото: Global Look Press/Jonas Hamers/Imageglobe
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Отраслевой журнал The Holmes Report представил рейтинг 250 крупнейших PR-компаний мира, оценив их по финансовым результатам деятельности активов, принадлежащих коммуникационным агентствам. Результаты исследования опубликованы на сайте издания.

Лидером рейтинга стала американская компания Edelman, второе место в списке заняла Weber Shandwick. На третьей позиции холдинг Burson Cohn & Wolfe, а FleishmanHillard и Ketchum заняли четвертое и пятое место, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что Burson Cohn & Wolfe — новый холдинг, который был образован после слияния занявших в прошлом году пятое место Burson-Marsteller и десятое — Cohn & Wolfe.

Список российских PR-агентств возглавила группа компаний «Михайлов и партнеры», которая заработала за год $15,5 млн. Далее в рейтинге идут КРОС ($13,5 млн), Pro-Vision Communications ($5,06 млн) и EM ($5 млн). Уточняется, что в прошлом году в список вошли только две российские компании.

По данным исследования, наиболее быстрорастущими оказались компании из Швеции, Канады и Германии — Diplomat Group, Argyle Public Relationships и Faktenkontor. Две последние попали в топ-250 впервые. Прирост их валовой прибыли в долларах составил 79%, 74,7% и 74,6% соответственно.

The Holmes Report уточнил, что в ходе исследования редакция опиралась на три источника заработка — общедоступная информация, данные от сотрудников и заключение аудиторов, сертифицированных изданием.

Кроме того, в отдельных случаях журнал самостоятельно проверял данные, которые были представлены холдингами. Отмечается, что в исследовании результатов деятельности российских компаний принимали участие ведущие аудиторские фирмы.

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