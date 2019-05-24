Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Аладдин» (6+)

Режиссер: Гай Ричи, в ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Билли Магнуссен, Марван Кензари, Навид Негабан, Джои Анса, Уилл Блэгроув и др.

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над городом. Для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный». Этим человеком является не кто иной, как сам Аладдин.

«Красивый, плохой, злой» (18+)

Фото: Каскад фильм

Режиссер: Джо Берлингер, в ролях: Зак Эфрон, Лили Коллинз, Кая Скоделарио, Джон Малкович, Джеффри Донован, Анджела Сарафян, Джеймс Хетфилд, Брайан Джерати, Джим Парсонс, Хэйли Джоэл Осмент, Грэйс Виктория Кокс и др.

Тед Банди красив и харизматичен, устоять перед ним невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, что обоим до счастья можно дотянуться рукой, но Теда внезапно заключают под стражу, обвинив его в жестоких убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина — маньяк?

«Ядовитая роза» (16+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссеры: Франческо Синкуемани, Джордж Галло, Лука Джилиберто, в ролях: Брендан Фрейзер, Фамке Янссен, Джон Траволта, Морган Фриман, Петер Стормаре, Роберт Патрик, Катерина Грэхэм, Клаудия Джерини, Ник Валлелонга, Элла Блю Траволта

Карсон Филипс в прошлом — звезда футбола, теперь — частный детектив. В его руки попадает простое на первый взгляд дело о пропавших без вести. Но расследование принимает неожиданный оборот: в запутанной череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла.

«Веселая ферма» (0+)

Фото: Ten Letters

Режиссер: Лизе И. Осволл

Корова по имени Клара живет в городе и мечтает стать звездой. На летние каникулы она приезжает погостить к родителям на ферму и решает прославить ее, став лучшим кулинаром. Вместе с бычком-рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими местными жителями она приступает к работе, хотя кое-кто хочет ей в этом помешать.

То, что никто не видит (18+)

Фото: Парадиз

Режиссер: Станислав Токалов, в ролях: Катерина Шпица, Евгений Ткачук, Арнис Лицитис, Андрис Кейшс, Юрийс Дьяконовс, Иева Пуке, Элина Дзелме

Николя — ученый, который занимается разработкой искусственного интеллекта. После неудачного эксперимента он оказывается в коме, и теперь лишь искренняя любовь может помочь ему поправиться. Все осложняется тем, что созданный Николя искусственный интеллект по имени Анна обретает чувства и выходит из-под контроля.

Открытие IV Международного фестиваля камерной музыки VIVARTE (6+)

Фото: tretyakovgallery.ru

Фестиваль камерной музыки VIVARTE, который состоится с 26 мая по 6 июня в Третьяковской галерее, посвящен двум темам: творчеству Эдварда Мунка, выставка которого сейчас проходит в ГТГ, и русско-скандинавским связям в искусстве и литературе. В программе концерта-открытия прозвучат произведения Моцарта, Грига, «венгерского Брамса» Эрнё Донаньи и норвежского композитора Арнльота Хельдоса. На сцену выйдут гости из Норвегии Ларс Андерс Томтер (альт) и Кристиан Иле Хадланд (фортепиано), а также наши соотечественники Сергей Догадин (скрипка) и худрук фестиваля Борис Андрианов (виолончель).

26 мая, 20.00, Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке

«Крейцерова соната» (12+)

Фото: stanmus.ru

Современный балет восходящей звезды мировой хореографии Роберта Бинета по сюжету повести Льва Толстого. Это спектакль не о любви, измене и ревности главных героев, а о музыке как мощном средстве воздействия на человека и его жизнь. Именно музыка становится главным героем постановки.

24 мая, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

The Mother (12+)

Фото: mxat-teatr.ru

Премьера во МХАТе. Зрители увидят балетную адаптацию малоизвестной сказки Ганса Христиана Андерсена «История одной матери» в постановке хореографа Артура Питы. Образ главной героини, матери, вступившей в схватку со Смертью за жизнь своего ребенка, воплотит на сцене прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова.

24-26 мая, 19.00, МХАТ им. М. Горького

«Гаргантюа и Пантагрюэль» (18+)

Фото: theatreofnations.ru/Сергей Петров

Постановка Константина Богомолова по мотивам одноименного романа Франсуа Рабле. В спектакле режиссер отказывается от политических, религиозных и социальных линий романа, чтобы полностью сфокусировать внимание зрителя на природе человеческого тела. Где грань между телом и душой, между чувствами и желаниями, между плотским и возвышенным?

25 мая, 19.00, Театр Наций

«Бег» (18+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Продолжаются премьерные показы спектакля Сергея Женовача по пьесе Михаила Булгакова. Несмотря на то что произведение было написано специально для Московского художественного театра в 1928 году, оно никогда ранее не ставилось в его стенах. Запрещенный цензурой, «Бег» впервые увидел свет рампы только во времена оттепели и не на мхатовской сцене. Худрук МХТ восстанавливает историческую справедливость.

25, 26 мая, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

«Маленький принц» (6+)

Фото: m-g-t.ru/Светлана Селезнева

Сергей Безруков поставил детскую музыкальную сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери. Детей увлечет трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир, учится любви и дружбе. А взрослых заставят задуматься философская глубина и афористичность текста.

26 мая, 15.00, Губернский театр

«Хаим Сокол. В некотором смысле я становлюсь ими, а они становятся мной» (16+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Выставка современного художника Хаима Сокола посвящена памяти жертв нацизма. Автор обратился к коллективной памяти предков и создал наполовину абстрактный, наполовину мифологический образ геноцида. Его герои трансформируются из людей в птиц и ищут спасения в старинном шкафу. Основу экспозиции составляют 12 белых тканей, свисающих с потолка и испещренных агрессивными черными штрихами. Где-то эти жутковатые мазки складываются в людей, понуро бредущих по снегу, где-то выглядят стаей птиц в небе.

До 16 июня, Новая Третьяковка на Крымском Валу