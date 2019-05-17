Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Покемон. Детектив Пикачу» (12+)

Режиссер: Роб Леттерман, в ролях: Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Билл Найи, Крис Гир, Сьюки Уотерхаус, Рита Ора, Дипло, Омар Чапарро и др.

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого.

«Джон Уик 3» (16+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Чад Стахелски, в ролях: Киану Ривз, Иэн МакШейн, Азия Диллон, Джером Флинн, Холли Берри, Джейсон Манцукас, Анжелика Хьюстон и др.

Суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя. За его голову назначена цена в $14 млн, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту.

«Танцуй сердцем» (12+)

Фото: Вольга

Режиссер: Ладислас Шолла, в ролях: Гийом де Тонкедек, Брахим Заибат, Лин Рено, Райан Бенсетти, Алексия Джордано, Мехди Керкуш, Фиорелла Кампанелла, Лаура Дефретен

Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца — ради этого Джозеф готов отправиться на битву лучших хип-хоп-танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.

«Золотая молодежь» (18+)

Фото: Capella Film

Режиссер: Ева Йонеско, в ролях: Изабель Юппер, Мельвиль Пупо, Лукас Йонеско, Манал Исса, Жаки Нерсесян и др.

Роза и Мишель — молодые влюбленные. Каждую ночь они находятся в поисках приключений, блуждая по ночным клубам и вечеринкам. На одной из них они встречают необычную супружескую пару и погружаются в новый мир мечтаний, соблазнов и обманов...

«Новая жизнь Аманды» (12+)

Фото: Russian World Vision

Режиссер: Микаэль Херс, в ролях: Венсан Лакост, Стэйси Мартин, Офелия Колб, Джонатан Коэн, Грета Скакки, Бакари Сангаре, Элли Медейрос, Люк Хайнс, Изаура Мюльтрие и др.

Современный Париж. Давид — одинокий мечтатель, полный надежд — влюбляется в случайную знакомую Лену. Но всё в его жизни резко меняется после внезапной гибели старшей сестры. Теперь герою придется принять решение, сможет ли он нести ответственность за свою семилетнюю племянницу Аманду.

«Что мы знаем об арфе? Лекция-концерт солистов Персимфанса» (6+)

Фото: musicseasons.org

Арфистка Оксана Сидягина расскажет, как устроена арфа и когда она появилась, сколько у нее струн и почему одни из них красные, а другие — черные, белые или серебряные.

Гостей ждут не только интересные истории, но и насыщенная программа. Прозвучат пьесы французских импрессионистов, в том числе сочинения Дебюсси: прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» и Соната для арфы, альта и флейты. В концерте принимают участие Иван Бушуев (флейта) и Ирина Сопова (альт).

18 мая, 15:00, концертный зал «Зарядье», Малый зал

«Лючия ди Ламмермур» (12+)

Фото: stanmus.ru/Олег Черноус

Постановка Вольфа Горелика на музыку композитора Гаэтано Доницетти. В спектакле есть всё, чего ждут от оперной классики: чудесные запоминающиеся мелодии, страстная любовь и столь же сильная ненависть на фоне старинного шотландского замка, а также роскошная примадонна и влюбленный в нее тенор.

17 мая, 19:00, МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Сны господина де Мольера» (16+)

Фото: lenkom.ru

Постановка режиссера Павла Сафонова по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» привлечет в театр любителей ярких сценографических решений. Спектакль получил название «сны», потому что действительность, по мнению режиссера, порой напоминает дурной сон.

17 мая, 19:00, «Ленком»

«Cloture de l'amour (Предел любви)» (18+)

Фото: mxat.ru

Режиссер Паскаль Рамбер поставил спектакль, в котором воплощена физиология любви, ее страсть и боль. Вечный конфликт мужского и женского передан в двух монологах, которые никак не могут сложиться в диалог. Речи полны французской лирики: и рафинированной, и бульварной, и эротической, и доверительно-интимной. Рамбер изучает разницу мировоззрений мужчины и женщины и показывает унитарность двух миров, которым сложно найти точки соприкосновения.

18 мая, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова, Новая сцена

«Рассказ о счастливой Москве» (16+)

Фото: tabakov.ru

Режиссер Миндаугас Карбаускис поставил спектакль по Андрею Платонову, который впоследствии принес ему и звезде постановки Ирине Пеговой «Золотую маску». В этом материале отыскались мотивы смерти, преодоления страха перед ней и любви не только человека к человеку, но и человека к человечеству.

18 мая, 19:00, Театр Олега Табакова, сцена на Чистых прудах

«Апельсины & лимоны» (16+)

Фото: teatrpushkin.ru

В постановке Евгения Писарева по пьесе Ноэла Коуэрда народная артистка России Вера Алентова играет актрису Джудит Блисс, ушедшую со сцены, но не потерявшую страсти к лицедейству.

19 мая, 19:00, Театр им. А.С. Пушкина

«Сирано де Бержерак» (12+)

Фото: m-g-t.ru/Ксения Угольникова

Популярный спектакль губернцев по пьесе Эдмона Ростана. В новой версии режиссер Сергей Безруков вывел на сцену молодых актеров, а главную роль доверил артисту театра Дмитрию Карташову.

19 мая, 19:00, Губернский театр

«Faces» (16+)

Фото: lumiere.ru

На выставке модного фотографа Данила Головкина представлено более 60 работ. Среди изображений — задумчивый бунтарь Баста, Алла Пугачева, Александр Гудков, Аглая Тарасова и другие артисты.

До 2 июня, Центр фотографии имени братьев Люмьер

«Ночь музеев 2019»

Ежегодная всероссийская акция традиционно проходит 18 мая.

Место: Музей современного искусства «Гараж», время: с 19:00

Посетители смогут изучить выставки «Человек как рамка для ландшафта» Павла Пепперштейна и «Рашид Араин. Ретроспектива», а также побывать в архиве музея, в котором хранится одна из самых крупнейших коллекций современного искусства — более полумиллиона экспонатов. Работники музея расскажут о методах архивирования и о том, зачем вообще архивировать современность.

Место: Институт русского реалистического искусства, время: с 11:00 до 00:00

В ИРРИ идет выставка «Пора разобраться!», посвященная работам знаменитого искусствоведа и критика Александра Каменского. В экспозиции представлены работы таких мастеров, как Мартирос Сарьян, Марк Шагал, Сергей Коненков, Роберт Фальк, Владимир Фаворский, Александр Лабас, Андрей Гончаров, Виктор Эльконин, Павел Никонов, и многих других.

Место: Еврейский музей и центр толерантности, время: с 22:00

Все желающие смогут посмотреть основную экспозицию, посетить экскурсию «Еврейский театр от пуримшпиля до Бродвея», а также принять участие в дискуссии артистов «Мастерской Дмитрия Брусникина» «Театр в музее или музей в театре» — на тему сближения театров и музеев. Затем начнется концерт неоклассической музыки с участием композитора Виктора Осадчева.

Место: Мультимедиа Арт Музей, время: с 13:00 до 00:00

Посетителей МАММ ждет выставка видеоарта учеников Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко. Также планируется музыкальная программа — представитель мира электронной музыки Федор Переверзев (Moa Pillar) исполнит авторский диджейский сет.

Место: Музей русского импрессионизма, время: с 18:00 до 00:00

Ночь откроется проектом «Читай в музее» — уютной библиотекой на летних террасах под открытым небом, с пледами и ручными фонариками. В библиотеку необходимо записаться предварительно. Затем состоится встреча с писательницей Александрой Николаенко, автором бестселлера «Небесный почтальон Федя Булкин», и ART-баттл. После гости увидят документальный спектакль по мотивам выставки «Николай Мещерин. Выход из суеты» с участием актера «Современника» Шамиля Хаматова.