Единственной зову: поклонники Людмилы Зыкиной увидели ее архивы

В Каретном сарае Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина открылась выставка «Издалека долго…». Она приурочена к 90-летию со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Творческий путь певицы представлен в фотографиях, документах, личных вещах и концертных костюмах.

Редкие снимки, собранные за годы совместной работы ее помощницей Татьяной Свинковой, показывают Зыкину не гранд-дамой, увенчанной званиями и регалиями, а просто женщиной. Вот она на кухне своей квартиры в высотке на Котельнической набережной, а вот в толпе поклонников о чем-то общается с первым космонавтом Юрием Гагариным.

Под стеклом выставлены документы Людмилы Зыкиной, награды, знаки отличия, правительственные телеграммы и прочие артефакты. А по старым афишам можно изучать географию гастрольных выступлений.

— Людмила Георгиевна много концертировала по стране: Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Сибирь, Дальний Восток. Давала по 15-20 концертов в месяц. И никогда она не делала различий между выступлением в Кремле и в деревне, — поделилась с «Известиями» директор «Дома Людмилы Зыкиной» Ксения Рубцова. — Порой приходилось размещаться в военных палатках, выступать в чистом поле. И тогда мы спрашивали ее: «Что можно сделать для вас?» А она говорила: «Постелите дощечки в поле, посадите на них ансамбль «Россия», а уж я найду себе место и спою».

Собранные на выставке материалы проводят зрителя по вехам творческого пути певицы и приоткрывают дверь в ее частную жизнь.

— На нашей выставке мы хотели представить Людмилу Георгиевну не только как артистку, но и как человека. В процессе подготовки мы прочитали множество писем, присланных Зыкиной со всей страны. И некоторые из них мы включили в экспозицию. В них слова восхищения, преклонения и благодарности любимой певице. А Российский государственный архив кинофотодокументов предоставил редкие фотографии и фильм о Людмиле Георгиевне, — рассказала куратор проекта Вера Махан.

Но, конечно, создать образ артистки невозможно без ее концертных костюмов. Их шили из парчи, атласа, шелка, шифона... Ткани Людмила Георгиевна сама привозила из-за границы. Платья украшались золотом, бисером, вологодским кружевом, мехом норки, чернобурки, соболя. На них можно посмотреть в Бахрушинском музее. В экспозиции есть и любимый наряд Зыкиной — царственное белое одеяние, расшитое жемчугом. Его для певицы сшил Вячеслав Зайцев.

Как рассказал «Известиям» художественный руководитель ансамбля «Россия» Дмитрий Дмитриенко, после выставки платья Людмилы Зыкиной будут переданы в коллекцию Музея Бахрушина. Пока же можно полюбоваться ими на выставке. Правда, времени не так много: экспозиция закроется в день рождения певицы — 10 июня. Юбилейную дату отметят большим концертом, который состоится на территории исторической усадьбы Музея имени А.А. Бахрушина, и установкой мемориальной доски на Котельнической набережной, 16.