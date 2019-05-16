Спорная солянка: Русский музей смешал коллекции

Одной из самых резонансных выставок года стала экспозиция Русского музея «Три петербургские коллекции», представляющая вниманию публики частные семейные собрания Палеевых, Березовских и Наумовых. Все коллекции — неоценимый материал, расширяющий представление сегодняшней аудитории о Серебряном веке, русском авангарде и искусстве молодой Советской страны: основной массив работ освещает конец XIX века – середину 1930-х.

Это самое плодотворное и интересное время русской живописи, именно тогда завязывались главные узлы, зарождались направления, стихийно возникало всё то, чем не только отечественное, но и мировое искусство питается до сих пор. По сути, это три выставки, хотя и в едином пространстве — неспроста кураторы выстроили экспозицию не по художникам, а по владельцам. Хотя те же Константин Сомов, Зинаида Серебрякова или Борис Григорьев есть в каждой из коллекций, и можно, бродя по залам, мысленно складывать мини-ретроспективы мастеров. Но посетители идут последовательно от одного собрания к другому. Показательно, что и каталог издан необычно: в трех томах, уложенных в общий футляр, что говорит не только об автономности, но и о численности коллекций.

— У каждого собрания своя история, — рассказал «Известиям» Владимир Круглов, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI века Русского музея. — Например, коллекция, собранная Ильей Палеевым, — единственная из сохранившихся крупных профессорских собраний Ленинграда 1960–1980-х. Она законсервированная: в течение нескольких десятилетий существует в неизменном виде. Сын коллекционера, Владимир Ильич, не приобретает новых работ, но и не расстается с тем, что собрал отец.

Илья Палеев был доктором технических наук и много лет заведовал кафедрой теплофизики Ленинградского политехнического института. Коллекционировал начиная с 1953 года и до своей смерти в 1970-м. Это самое цельное собрание выставки. Петрова-Водкина — 10 работ, Роберта Фалька — 13, Владимира Лебедева — 17! Среди картин последнего — портрет сына коллекционера: изумительный, дышащий оттепельной нежностью. А Палеева-отца написал Натан Альтман, они дружили.

Выставка семьи Березовских смотрится наиболее развернутой. Когда-то глава семьи не собирался связывать жизнь с искусством, работал в морском пароходстве, в 1990-х занялся бизнесом и стал покупать картины. Эта коллекция не отличается строгим отбором, и всё же самое цепляющее в ней связано с конкретным периодом — Серебряным веком и первыми десятилетиями Страны Советов. Великолепные Григорьев, Самохвалов, Сомов. Отдельную линию составляют женские портреты Владимира Лебедева. Одно из сокровищ коллекции — изумительный по колориту автопортрет Анны Остроумовой-Лебедевой, изобразившей себя в русском сарафане. Когда-то он принадлежал Сомову, другу художницы.

Коллекция Юлии и Кирилла Наумовых — самая молодая и при этом самая разнообразная. Владельцы шутя называют ее спринтерской, и действительно, стихийность собирательства здесь очевидна. Представлен век не только XX, но и XIX. Не только отечественное, но и западное искусство: работы Питера Брейгеля – младшего, рисунок Поля Гогена, Матисса с Ренуаром — по картине, плюс керамика Тулуз-Лотрека... Здесь же старинные гравюры с видами Петербурга, миниатюрная портретистика, медали XVIII века. При таком разнообразии сложно создать представление о вкусах собирателей. Но им удалось приобрести картины просто ошеломительные. Одна из них — предреволюционный «Сад Гесперид» Бориса Анисфельда, волшебно светящийся красками.

Казалось бы, структура всей экспозиции предлагает сравнительный подход, но здесь не думаешь, у кого что лучше. Напротив, как сверхсюжет возникает взаимопомощь частных коллекционеров. Например, того же Березовского Наумовы называют своим главным проводником и наставником: это он когда-то вдохновил их на первую крупную покупку. И в свете этого частное собирательство предстает отдельным и очень интересным миром, который нужно поспешить увидеть.

Выставка продлится до 10 июня.