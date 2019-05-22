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Стадион «Ростов Арена» передадут в собственность региона к осени

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Стадион «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону перейдет в собственность региональных властей к осени 2019 года. Об этом сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

По его словам, которые приводит RostovGazeta, до 1 июля должны быть подготовлены все необходимые для передачи документы. Региональное правительство должно принять три имущественных комплекса, в том числе IT-инфраструктуру, которую выстроили внутри стадиона для ЧМ-2018, и временную инфраструктуру, оставшуюся на территории стадиона. Кроме того, до 1 июля Минспорт должен рассчитаться со всеми подрядчиками и закрыть акты работ.

Агентство отмечает, что ежегодно на содержание «Ростов Арены» потребуется не менее 300 млн рублей. Всего же в России на содержание стадионов, которые принимали мировое первенство по футболу, до 2023 года потратят около 16 млрд рублей. С 2020 по 2023 годы «Ростов Арену» на 95% будут обеспечивать деньгами из федерального бюджета и на 5% - из регионального.

Ранее сообщалось о привлечении к уголовной ответственности бывших и действующих чиновников Ростовской области, которых заподозрили в хищениях при строительстве «Ростов Арены» на сумму в 223 млн рублей.

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