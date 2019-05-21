У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По месту жительства и на рабочем месте заместителя губернатора прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него коллекцию элитных часов и драгоценностей. Ее стоимость оценили в $116 тыс.

Кроме того, дома и в рабочем кабинете чиновника обнаружились живописные портреты, на которых он изображен в военных кителях с орденами и медалями.

Следователи подозревают Сидаша в причастности к делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили в конце марта. Фигурантом этого дела помимо Безуглова стал директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко. Чиновников обвинили в махинациях при выполнении работ по благоустройству территории возле стадиона «Ростов Арена». В частности, речь шла об использовании вместо дорогого песка более дешевого. В отношении Сидаша тогда также проводились проверки.