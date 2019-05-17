СК попросил арестовать главу дагестанского района за покупку должности

Главу Докузпаринского района Дагестана Абдурагима Алискерова подозревают в покупке своей должности за 23 млн рублей. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на выступление следователя в суде.

Следователь обратился к Басманному суду Москвы с просьбой заключить Алискерова под стражу на два месяца.

«Дело в отношении Алискерова возбуждено 16 мая, в тот же день он был задержан по подозрению в передаче взятки лично советнику главы республики Дагестан и другим неустановленным должностным лицам», — сообщил представитель СК.

Ранее 17 мая стало известно об обысках в администрации Докузпаринского района и по нескольким адресам, где мог находиться Алискров.

2 мая суд арестовал на два месяца дагестанского министра экономики и территориального развития Османа Хасбулатова. Его заподозрили в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.