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Источник рассказал о задержании вице-губернатора Ростовской области

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Фото: IZ.RU
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Вице-губернатор Ростовской области Сергей Сидаш задержан. Это связано с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова, сообщил источник в силовых службах.

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Дома и на работе у Сидаша прошли обыски, сообщает ТАСС.

Источник регионального портала DonNews уточнил, что против вице-губернатора возбуждено дело по ч. 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

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Фото: IZ.RU

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Фото: IZ.RU

Дело против Безуглова возбудили в конце марта. Его и директора ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергея Мищенко обвинили в махинациях при выполнении работ по благоустройству территории возле стадиона «Ростов Арена». В частности, речь шла об использовании вместо дорогого песка более дешевого. В отношении Сидаша тогда также проводились проверки.

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