Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.

«Он под арестом», — приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.

Сидаша задержали 21 мая в рамках дела о превышении полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года. У него дома и на работе прошли обыски. Дело возбуждено по ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова. 29 марта суд отправил его под арест на два месяца. Также арестован еще один фигурант дела Сергей Мищенко — директор строительной компании «Ростовоблстройзаказчик», которая выполняла работы по благоустройству стадиона. Они подозреваются в нанесении ущерба бюджету в размере 223 млн руб.

Ранее 21 мая сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили у Сидаша при обыске коллекцию элитных часов и драгоценностей. Ее стоимость оценили в $116 тыс.