Крым принял первый миллион туристов в 2019 году

Крым принял первый миллион туристов. Об этом в среду, 22 мая, журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«По состоянию на 22 мая, в Крыму отдохнули 1 000 058 тыс. туристов. Это прирост по отношению к прошлому году больше 20%», — цитирует Волченко «РИА Новости».

Глава ведомства отметил, что курорты республики готовы к предстоящему пляжному сезону. Волченко добавил, что на данный момент уровень бронирования на период высокого сезона составляет более 60%, пишет сайт aif.ru.

16 мая эксперты составили рейтинг российских направлений для летнего курортного отдыха на море. В списке лидируют Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае. В среднем туристы бронируют летний отдых на российских курортах на 10–11 дней.