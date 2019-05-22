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Почти 60% украинцев захотели увидеть новые партии в Верховной раде

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Большинство жителей Украины на предстоящих выборах в парламент отдадут предпочтение представителям новых партий. Об этом заявили 58% опрошенных социологической группой «Рейтинг».

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Респонденты сообщили, что на парламентских выборах «будут искать альтернативу среди новых партий». Еще 26% избирателей готовы проголосовать за политические силы, которые уже есть в парламенте. Оставшиеся 16% опрошенных не определились с выбором или отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводился с 16 по 21 мая 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Выборы в Верховную раду планировались в октябре этого года. 21 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

22 мая этот вопрос должен был рассматриваться на внеочередном заседании рады, однако депутаты отказались обсуждать предложенный Зеленским законопроект. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ о роспуске парламента является незаконным и приведет страну к конституционному кризису.

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