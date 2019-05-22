Рябков заявил о возможности встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке

Возможность для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа существует, и, по всей видимости, разговор состоится. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, 22 мая.

Отвечая на вопрос, появилась ли ясность по поводу возможности встречи Путина и Трампа в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке 28–29 июня 2019 года, Рябков отметил, что российская сторона не получала никаких конкретных предложений от американской относительно того, в каком формате и когда такая встреча могла бы состояться, передает RT.

«Но, как об этом говорил и наш президент, возможность есть, и, видимо, разговор так или иначе состоится. Но в очередной раз повторяю, что инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована», — цитирует замглавы МИД РФ «РИА Новости».

13 мая Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.

19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет.