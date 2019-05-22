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Daily Express ошибся с цифрой объема закупок золота Россией

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Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта. Об этом 22 мая сообщает РБК.

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Отмечается, что содержащаяся в статье цифра относится не к России, а ко всем мировым центробанкам. При этом, как заявил изданию директор по исследованиям площадки по торговле драгметаллами BullionVault Адриан Эш, рост закупок страной золота — «плохой знак для мира во всем мире».

Он отметил, что Москва пытается снизить зависимость от американского доллара и обезопасить себя от мирового экономического кризиса. Тем не менее, по словам Эша, золотые запасы России на данный момент составляют менее 20% от ее валютных резервов.

«Это сопоставимо с 75% в Соединенных Штатах и ​​50% в Западной Европе, поэтому есть куда расти», — добавил он.

Объем золотовалютных резервов России с 15 по 22 марта вырос на $4,6 млрд, или на 1%. В начале апреля международные резервы РФ впервые превысили ее внешний долг. По данным ЦБ на 1 апреля, объем золотовалютных резервов России составлял $487,8 млрд.

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