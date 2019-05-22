Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира

Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.

По данным издания, за первый квартал текущего года Россия увеличила золотые резервы на 145,5 т, что на 68% больше, чем за тот же период в 2018 году. Москва накапливает золотовалютные резервы, одновременно уменьшая вложения в ценные бумаги США, и стремится к снижению зависимости от доллара.

Таблоид пишет, что Россия пытается таким образом защититься от возможного кризиса мировой экономики. При этом Daily Express отмечает, что Россия все еще остается на пятом месте по общему объему золотовалютных запасов. Однако при дальнейших закупках золота в таком темпе может подняться на верхние строчки, и Россия укрепит положение на мировой арене.

Крупнейшим держателем золота в мире, по мнению таблоида, пока остаются Соединенные Штаты. Это подтверждает, что страна оказывает огромное влияние на мировую обстановку. Россия сможет догнать США только через 20 лет, если будет скупать все золото на рынке.

Объем золотовалютных резервов России с 15 по 22 марта вырос на $4,6 млрд рублей, или на 1%. В начале апреля международные резервы РФ впервые превысили ее внешний долг.