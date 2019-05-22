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ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России. Об этом в среду, 22 мая, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей. Мошенники подменяют людям настоящие пятитысячные купюры.

Надпись мелким шрифтом «не является средством платежа», на которую можно не обратить внимания, позволяет злоумышленникам избегать ответственности за фальшивомонетничество.

16 мая стало известно, что в Москве неизвестный через банкомат внес на банковские карты более 500 тыс. рублей купюрами «банка приколов». Инцидент произошел в августе 2018 года. Злоумышленник пытался внести на два счета поддельные пятитысячные купюры на 740 тыс. рублей, но 35 банкнот терминал не принял. Таким образом, в общей сложности похищено 565 тыс. рублей.

В феврале в Воронежской области 16-летний подросток купил автомобиль за билеты «банка приколов». Молодого человека удалось вычислить по номеру телефона. На допросе он полностью признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что хотел похвастаться машиной перед девушками.

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