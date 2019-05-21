Кэш отсюда: ЦБ потратил 6 млрд на допечатку наличных

Расходы ЦБ на обеспечение наличного денежного обращения в прошлом году увеличились на 60%. В Банке России «Известиям» объяснили это повышением спроса на «живые» деньги со стороны бизнеса и населения в связи с ростом экономики и денежных доходов. Эксперты же уверены, что одна из основных причин популярности наличных — перегибы банков при блокировке счетов предпринимателей, операции по которым кредитные организации согласно «антиотмывочному» 115-ФЗ причисляют к подозрительным. Опросы представителей малого и среднего бизнеса подтверждают, что в прошлом году блокировка счетов сказалась на них сильнее, чем в предыдущий период. Более 40% предпринимателей отметили серьезные последствия борьбы с финансированием терроризма для своей мирной деятельности.

Деньги на спрос

Расходы Банка России на организацию наличного денежного обращения в 2018 году резко выросли — с 9,7 млрд рублей до почти 15,6 млрд рублей (то есть практически на 6 млрд рублей), следует из данных регулятора. В отчете ЦБ отмечается, что это стало следствием увеличения спроса со стороны хозяйствующих субъектов и населения на наличные средства и именно поэтому понадобился их дополнительный объем.

— В 2018 году продолжился рост экономики: ВВП увеличился на 2,3%, выросли денежные доходы населения, активно развивался потребительский рынок. Увеличился объем не только наличных денег в обращении, но и объем безналичных денежных средств на счетах физических и юридических лиц, причем рост последних происходил более высокими темпами, — пояснили в пресс-службе Центробанка.

В своем отчете Банк России приводит следующую статистику: «по результатам 2018 года количество наличных денег в обращении увеличилось на 775 млрд рублей, или на 8,1% (в 2017 году — на 746 млрд рублей), а объем безналичных средств населения — на 2,2 трлн рублей, или на 10,9%». Однако, при сопоставимом росте за последние два года, в 2017-м резкого увеличения спроса на наличность не наблюдалось.

Выгодная подстраховка

Эксперты, опрошенные «Известиями», в качестве одной из причин резкого увеличения спроса на наличность называют блокировку банками счетов в связи с исполнением «антиотмывочного» закона.

— Конечно, общая тенденция сейчас на рост безналичного оборота, но достаточно частые блокировки счетов и граждан, и малых предприятий, скорее всего, способствовали более высокой потребности в наличных запасах, — пояснил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Тема массовой блокировки счетов МСБ возникла еще два года назад, однако именно 2018-й оказался богат на массовые жалобы предпринимателей. Ужесточение «антиотмывочного» законодательства и повышение требований регулятора к банкам по поводу его исполнения привели к тому, что кредитные организации при малейших сомнениях просто отказывают клиентам в обслуживании. Похоже, пик таких действий пришелся как раз на прошлый год, свидетельствует исследование на основе опроса владельцев и топ-менеджмента 2300 компаний сектора МСБ из 23 регионов России, которое в апреле провело MAGRAM Market Research.

По данным агентства, если в 2017-м о серьезном влиянии блокировок на свой бизнес заявили 28% предпринимателей, то в 2018 году — уже 43%. Доля компаний, столкнувшихся с этой проблемой, увеличилась до 20% с 17% в 2017-м. Еще у 3% до блокировки счетов дело не дошло, но банк попросил изменить характер операций по счету (в 2017 году об этом сообщали 2%). Интересны и причины, которыми кредитные организации объясняют свои решения. Как следует из опроса MAGRAM Market Research, у 14% компаний банк заблокировал счет без объяснений, у 10% — «в связи с требованиями 115-ФЗ».

В I квартале нынешнего года ситуация не изменилась, рассказал «Известиям» президент общественной организации МСБ «Опора России» Александр Калинин.

— Предприниматели по-прежнему массово жалуются на блокировки счетов, — подчеркнул он.

Александр Калинин согласен, что «перегибы и излишнее рвение со стороны банков в исполнении требований «антиотмывочного» законодательства» — одна из причин увеличения спроса на наличные в прошлом году.

Сложившиеся обстоятельства вынуждают предпринимателей увеличивать запасы наличных, отметил и главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

— В связи с усилением 115-ФЗ в последний год мы наблюдаем переток обналичивания из банковского сектора в сектор розницы, где, по нашим оценкам, сейчас аккумулируется наибольший объем «теневого кэша». В дальнейшем он распределяется по другим отраслям, — прокомментировал он. — Следует заметить, что теневые потоки наличности не всегда имеют криминальный или коррумпированный окрас и зачастую необходимы бизнесу для осуществления своей оперативной деятельности.

Эксперты обращают внимание, что решить проблему блокировки счетов сложно, поскольку для кредитных организаций борьба с подозрительными операциями — не только страховка от штрафов регулятора, но и вполне доходный бизнес.

— Например, если предприниматель предлагает банку перевести свой счет в другую организацию, за операцию с него требуют комиссию от 10% (комиссия может доходить и до 20%. — «Известия»). Для бизнеса это огромные издержки, а для банков статья обогащения, — подчеркнул глава «Опоры России».

В апреле организация отправила в Центробанк письмо с описанием проблемы и своими предложениями. Решить проблему с необоснованной блокировкой счетов в марте потребовал и президент. После чего Минфин наконец вынес на общественное обсуждение поправки в «антиотмывочный» закон. В частности, проект предусматривает обязательное наличие двух оснований для отказа предпринимателям в обслуживании. Во-первых, подозрения в незаконности должны возникнуть в течение года несколько раз, во-вторых, у банка должны быть конкретные подтверждения того, что операция клиента носит незаконный характер. Это, по мнению авторов проекта, должно решить проблему с необоснованной блокировкой счетов.

Однако представители бизнес-организаций считают, что важны также и практика и взаимодействие с регулятором. Учитывая огромное количество счетов и жесткость штрафных санкций, банкам проще перестраховаться и заблокировать при малейшем подозрении, чем рисковать своими деньгами, отметил Александр Калинин.

Население не испугалось

Что же касается спроса со стороны населения, то он вряд ли оказал существенное влияние на рост популярности наличных в прошлом году. Да и опасения по поводу возможной блокировки счета из-за подозрительного перевода в отношении граждан не сработали. Так, по статистике ЦБ, в прошлом году объем переводов с карты на карту (P2P-переводы) впервые в истории страны превысил объем операций по снятию наличных. За 2018-й россияне отправили друг другу таким образом 27,4 трлн рублей — в 1,4 раза больше, чем в 2017 году.

В кредитных организациях, опрошенных «Известиями», данные ЦБ об аномальном спросе на наличные в прошлом году подтверждать не стали. Все показатели находятся в рамках тренда, сообщили в кредитных организациях. При этом и в Сбербанке, и в ВТБ, и в «Открытии», и в МКБ рассказали о значительном увеличении P2P-переводов.

— Объем и количество операций получения наличных, конечно, растет год к году. И в 2018 году также было отмечено увеличение этих показателей. Это можно связать с ростом активной карточной базы и инфляцией. Однако темпы роста рынка превышают влияние этих факторов, что ведет к постепенному снижению доли наличных, — сообщил «Известиям» вице-президент, директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

Он также отметил, что при физическом росте операций с «живыми» деньгами их доля падает, уступая операциям по оплате товаров и услуг, а также переводам с карты на карту. Аналогичная тенденция зафиксирована и в других крупнейших банках.

Хотя, как считает главный аналитик «БКС Премьер», определенная часть граждан всё же могла запастись наличной валютой — для подстраховки.

— Следует заметить, что с учетом продолжающегося снижения реальных располагаемых денежных доходов населения и снижения благосостояния в целом некоторая часть особо уязвимых слоев населения может прибегать к созданию ультраконсервативных накоплений на черный день «под матрасом» — данные накопления в силу российской ментальности очень часто имеют наличный вид, — предположил Антон Покатович.

По словам заведующего лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаила Хромова, доля наличных в денежной массе у нас остается одной из самых высоких в мире — почти 20%. Но это никак не противоречит наблюдаемому увеличению доли безналичных расчетов, потому что основная часть денежной массы используется не столько для расчетов, сколько для накопления, пояснил он.

А низкие процентные ставки по банковским депозитам не стимулируют перевод сбережений из наличной в безналичную форму, резюмировал Михаил Хромов.