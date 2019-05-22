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Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум по вопросу формата дальнейших переговоров с Россией.

Выносимые на референдум вопросы

Как накануне рассказал глава президентской администрации Андрей Богдан, украинцы ответят на вопросы по договоренностям относительно конфликта в Донбассе.

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В эфире телеканала «112 Украина» он отметил необходимость проведения референдума, «чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», пишет «Федеральное агентство новостей».

Для проведения плебисцита Украине необходимо создать соответствующую законодательную базу.

Мнение российского сенатора

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя идею о референдуме, заявил, что решение по переговорам не только за Украиной: Россия тоже должна даль свое согласие на это.

Сама идея референдума призвана обезопасить нового украинского лидера от упреков в предательстве со стороны бывшего президента Петра Порошенко и его сторонников, убежден Пушков.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Предыдущее руководство Украины неоднократно заявляло об «агрессии» России в Донбассе. В Москве отвергают все обвинения и внутриукраинском гражданском конфликте.

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