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В Москве полиция пресекла производство поддельной «брендовой» косметики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Столичная полиция пресекла деятельность подпольного производства по выпуску косметических товаров под видом известных торговых марок. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Участники преступной группы подозреваются в незаконном использовании товарных знаков, подчеркнула она. Подпольный цех располагался в Москве на Дмитровском шоссе, задержаны четверо жителей Новосибирска.

«При обысках в производственном цехе обнаружено 24 станка по фасовке и упаковке продукции», — уточнила Волк. На складе изъяли более 15 тыс. товаров, готовых к продаже. Сумма ущерба устанавливается.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 180 УК РФ («незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Один из подозреваемых отправлен под домашний арест, трое отпущены под подписку о невыезде.

Ранее в мае сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. россиян в разных регионах страны. Лечили в медицинских центрах абсолютно от всех болезней — от гипертонии до межпозвонковых грыж. В качестве лечения выявленных «серьезных» заболеваний всем назначали массажи, пиявки и прочие странные дорогие процедуры.

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