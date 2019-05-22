В Москве полиция пресекла производство поддельной «брендовой» косметики
Столичная полиция пресекла деятельность подпольного производства по выпуску косметических товаров под видом известных торговых марок. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Участники преступной группы подозреваются в незаконном использовании товарных знаков, подчеркнула она. Подпольный цех располагался в Москве на Дмитровском шоссе, задержаны четверо жителей Новосибирска.
«При обысках в производственном цехе обнаружено 24 станка по фасовке и упаковке продукции», — уточнила Волк. На складе изъяли более 15 тыс. товаров, готовых к продаже. Сумма ущерба устанавливается.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 180 УК РФ («незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Один из подозреваемых отправлен под домашний арест, трое отпущены под подписку о невыезде.
Ранее в мае сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. россиян в разных регионах страны. Лечили в медицинских центрах абсолютно от всех болезней — от гипертонии до межпозвонковых грыж. В качестве лечения выявленных «серьезных» заболеваний всем назначали массажи, пиявки и прочие странные дорогие процедуры.