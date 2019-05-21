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В России раскрыли группу обманувших 11 тыс. человек лжемедиков

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. россиян в разных регионах страны. Об этом 21 мая сообщила «РИА Новости» официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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По ее словам, группой лжеврачей руководил ранее судимый иностранец. В целях получения прибыли ими была создана сеть клиник в ряде регионов России. Сотрудники call-центров убеждали граждан пройти обследование, а работники клиник при отсутствии медицинского образования обманывали пожилых людей, приписывая им заболевания, которые требуют неотложного дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных услуг пациентов склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тыс. рублей, пишет RT.

Как пишет сайт kp.ru, лечили в медицинских центрах абсолютно от всех болезней — от гипертонии до межпозвонковых грыж. В качестве лечения выявленных «серьезных» заболеваний всем назначали массажи, пиявки и прочие странные дорогие процедуры.

Волк отметила, что от противоправной деятельности пострадали больше 11 тыс. граждан, общий ущерб составит не менее 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержаны 25 человек. Расследование продолжается.

В конце марта сообщалось, что пластический хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок. Одна из клиенток умерла во время операции. После этого клиника лишилась лицензии. Дипломы лжеврача оказались поддельными.

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