Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро

Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям. Об этом она рассказала во вторник, 21 мая, в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, следует прекратить призывы уступать места пенсионерам в общественном транспорте. Это поможет снизить дискриминацию по возрасту, считает специалист.

«Это только вызывает раздражение у людей более молодого возраста, и они без всякого уважения уступают место», — сказала Сулейманова, добавив, что в то же время пожилые люди, расстроенные тем, что их не уважают, вступают в конфликты.

Позже психолог отметила, что ее предложение вызвало много дискуссий в социальных сетях, передает РЕН ТВ. Она уточнила, речь идет не о том, чтобы не уступать пожилым места вообще, а о том, что стоит прекратить активные призывы.

Люди старше 50 лет испытывают унижение, когда им «под давлением социальной пропаганды» уступают места в общественном транспорте, подчеркнула Сулейманова. Такая ситуация может отрицательно повлиять на психическое здоровье пенсионеров.

1 марта сообщалось, что долгий просмотр телевизора, по словам британских ученых, приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей.