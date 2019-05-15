Прямой эфир

В России разработали программу профилактики падений пожилых людей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России разработали программу профилактики падений людей старшего возраста. Ее финальное экспертное обсуждение пройдет на III Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии, который открывается 16 мая в Москве, сообщили «Известиям» в Минздраве.

В 2019 году программу запустят в семи пилотных регионах — Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской и Белгородской областях, а также в Пермском крае и в Башкирии.

«Почти половина травм, полученных в результате падения, приводит к потере качества жизни, самостоятельности. Среди долгожителей падения — одна из лидирующих причин смертности и инвалидизации. Но надо понимать, что это — не случайность и не неизбежность. Они предотвратимы», — заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Отмечается, что в развитых странах, где успешно работает гериатрическая служба, давно действуют планы профилактики падений пожилых людей.

Вместе с тем замдиректора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Юлия Котовская считает, что профилактикой падений следует заниматься смолоду, потому что хорошее физическое состояние — залог снижения риска в старости. По ее словам, следует уделять особое внимание упражнениям на выносливость и баланс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лучше защита, чем падение: пожилых спасут от травм и ушибов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые заявили о пользе алкоголя для пожилых людей
Проект для пожилых «Гостевая семья» начали реализовывать на Ставрополье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017