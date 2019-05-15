В России разработали программу профилактики падений пожилых людей

В России разработали программу профилактики падений людей старшего возраста. Ее финальное экспертное обсуждение пройдет на III Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии, который открывается 16 мая в Москве, сообщили «Известиям» в Минздраве.

В 2019 году программу запустят в семи пилотных регионах — Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской и Белгородской областях, а также в Пермском крае и в Башкирии.

«Почти половина травм, полученных в результате падения, приводит к потере качества жизни, самостоятельности. Среди долгожителей падения — одна из лидирующих причин смертности и инвалидизации. Но надо понимать, что это — не случайность и не неизбежность. Они предотвратимы», — заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Отмечается, что в развитых странах, где успешно работает гериатрическая служба, давно действуют планы профилактики падений пожилых людей.

Вместе с тем замдиректора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Юлия Котовская считает, что профилактикой падений следует заниматься смолоду, потому что хорошее физическое состояние — залог снижения риска в старости. По ее словам, следует уделять особое внимание упражнениям на выносливость и баланс.

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