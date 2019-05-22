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Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность провести референдум по вопросу диалога между Москвой и Киевом. Об этом сообщил глава администрации президента Андрей Богдан.

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По его словам, референдум даст возможность проголосовать не только президенту и депутатам, но всему народу Украины. Также он уточнил, что на голосование будет вынесен вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией, а также решения кризиса на востоке страны, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Ранее 21 мая Зеленский назначил худрука «Студии Квартал-95» Сергея Шефира своим первым помощником, юриста Андрея Богдана — главой администрации президента, а также освободил от должности главу Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко и назначил на его место Руслана Хомчака.

Кроме того, стало известно, что на сайте президента Украины были удалены все новости с упоминанием бывшего главы государства Петра Порошенко.

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