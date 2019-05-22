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Пропускная способность аэропорта Хибины вырастет после реконструкции

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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации на обновление аэровокзала Хибины в Мурманской области. Планируется реконструкция здания с прокладкой новых и ремонтом существующих инженерных коммуникаций.

Работы разделены на два этапа, передает ИА «Би-порт». Сначала выполнят демонтаж конструкций на первом этаже и чердаке с последующей реорганизацией основных функциональных зон, демонтаж зенитных фонарей и венткамер на кровле, а также утепление межэтажного перекрытия. На следующем этапе работы продолжатся на первом этаже. После завершения реконструкции пропускная способность аэровокзала составит 120, а затем 300 пассажиров в час.

Международный аэропорт Хибины находится в самом центре Кольского полуострова в 15 км южнее города Апатиты, а также в 17 км от города Кировск. Эта воздушная гавань востребована у туристов благодаря расположенным поблизости горнолыжным курортам.

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