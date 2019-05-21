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Путин обсудил с лидерами Франции и Германии ситуацию на Украине

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине и в Сирии, а также вокруг ядерной программы Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.

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В ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, 21 мая, российский лидер обратил внимание участников беседы на то, что, несмотря на смену украинского руководства, вступление в силу закона об особом статусе Донбасса должно оставаться приоритетным вопросом. Особый акцент он сделал на украинском законе о госязыке, обсуждение которого было заблокировано в Совбезе ООН.

«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — цитирует сообщение Кремля ТАСС.

Говоря о реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписантами которого, в частности, выступили РФ, ФРГ и Франция, лидеры трех стран сошлись во мнении, что сделку необходимо сохранить, так как она является «ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности». Путин, Макрон и Меркель также подтвердили приверженность взаимовыгодному сотрудничеству с Тегераном в торгово-экономической сфере.

Одним из главных вопросов по Сирии, затронутых в ходе разговора, стала тема формирования и запуска конституционного комитета, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на четырехстороннем саммите в Стамбуле в октябре прошлого года. Кроме того, Путин проинформировал коллег о российско-турецких усилиях по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы в свете многочисленных нарушений режима прекращения боевых действий со стороны представителей незаконных вооруженных формирований.

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