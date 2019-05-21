По делу о хищениях в Росрезерве арестован сотрудник аппарата кабмина
Басманный суд Москвы до 20 июня арестовал главу департамента гособоронзаказа аппарата правительства России Олега Лазарева. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Лазарева подозревают в мошенничестве на 3 млрд рублей при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва. Помимо него, фигурантами этого дела стали замглавы Росрезерва Александр Кирюхин и гендиректор компании «Нафтапремиум» Александр Безруков. Ранее суд отправил их под домашний арест.
Еще двух фигурантов — экс-начальника управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадима Гаврилова и директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина — также заключили под стражу.
Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
По версии следователей, под руководством замглавы Росрезерва Александра Кирюхина был заключен госконтракт на восстановление топлива в резервах страны стоимостью 3 млрд рублей. После заключения сделки часть полученных из бюджета денег была похищена.