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По делу о хищениях в Росрезерве арестован сотрудник аппарата кабмина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Басманный суд Москвы до 20 июня арестовал главу департамента гособоронзаказа аппарата правительства России Олега Лазарева. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Лазарева подозревают в мошенничестве на 3 млрд рублей при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва. Помимо него, фигурантами этого дела стали замглавы Росрезерва Александр Кирюхин и гендиректор компании «Нафтапремиум» Александр Безруков. Ранее суд отправил их под домашний арест.

Еще двух фигурантов — экс-начальника управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадима Гаврилова и директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина — также заключили под стражу.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следователей, под руководством замглавы Росрезерва Александра Кирюхина был заключен госконтракт на восстановление топлива в резервах страны стоимостью 3 млрд рублей. После заключения сделки часть полученных из бюджета денег была похищена.

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