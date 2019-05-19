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В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

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Сотрудники правоохранительных органов Хабаровска задержали в местном аэропорту двух граждан Китая, обвиняемых в хищении более $1,9 млрд через финансовую пирамиду. Задержание проведено по запросу КНР.

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«Сотрудники транспортной полиции (…) задержали двух обвиняемых в пирамидальном селлинге на территории Китая», — приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Она уточнила, что 41-летний мужчина и 66-летняя женщина входили в руководство преступного сообщества. Ими была создана коммерческая организация, которая насчитывала более 50 тыс. сотрудников.

По словам Волк, только по предварительным данным от действий задержанных пострадали свыше 1,5 млн человек, а сумма причиненного ущерба составила около 13,4 млрд юаней (более $1,9 млрд).

Ранее 14 мая сообщалось, что в Ижевске вынесен приговор в отношении создателя финансовой пирамиды, который присвоил почти 40 млн рублей.

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