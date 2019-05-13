Прямой эфир

Эксперты вновь предостерегли россиян от микрозаймов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне должны микрофинансовым организациям (МФО) 148 млрд рублей, свидетельствуют данные Центробанка России. Юристы и экономисты рассказали о том, какие ошибки совершают граждане при оформлении микрозайма и как их избежать.

По словам генерального директора петербургского «Юридического бюро № 1» Юлии Комбаровой, одной из роковых ошибок желающих взять денег в долг граждан является сам поход в МФО.

«Мало кто отдает себе отчет в том, что такой вид займа очень дорогой: в настоящее время максимальная ставка по микрозаймам составляет 1,5% в день (с 1 июля она будет понижена до 1%. — Ред.)», — цитирует Комбарову сайт aif.ru. Обслуживание потребительского кредита при этом обойдется в 20% годовых, банковской кредитной карты — в 25–35%. По словам эксперта, в последнем случае можно уложиться в беспроцентный период и вообще не переплачивать. Многие банки не взимают комиссию за обслуживание кредитки, а активировать ее можно только в тот момент, когда понадобятся деньги.

По словам директора юридической службы «Единый центр защиты» Константина Боброва, в случае с микрозаймами нужно очень внимательно читать договор — заемщик может подписаться на огромные проценты, штрафы за просрочку или всевозможные комиссии. Таким образом, даже небольшая сумма, взятая в долг в МФО, для многих уже через месяц становится неподъемной для возврата.

Эксперт отметил, что очень распространен такой подход — когда заемщик не в состоянии вернуть долг по одному кредиту, он оформляет другой. Долговая нагрузка заемщика увеличивается. Это приводит к формированию долговой «пирамиды», которая не выдерживает, потому что заемщику начинают везде отказывать в выдаче денег. Злоупотребление перекредитованием может привести к банкротству, предупреждает Бобров.

Проблемы у заемщиков также начинаются, когда они допускают просрочку платежа. В этой ситуации эксперт посоветовал самостоятельно объявиться и сообщить о возникших у него проблемах с выплатой долга. МФО может пойти на уступки и предложить расплатиться в рассрочку или продлить договор займа.

29 апреля Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам для граждан.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил силовым ведомствам и финансовым регуляторам принять необходимые меры, направленные на пресечение мошенничества при выдаче россиянам микрозаймов и деятельности по возврату просроченной задолженности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья
Верховный суд счел незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017