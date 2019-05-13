Эксперты вновь предостерегли россиян от микрозаймов

Россияне должны микрофинансовым организациям (МФО) 148 млрд рублей, свидетельствуют данные Центробанка России. Юристы и экономисты рассказали о том, какие ошибки совершают граждане при оформлении микрозайма и как их избежать.

По словам генерального директора петербургского «Юридического бюро № 1» Юлии Комбаровой, одной из роковых ошибок желающих взять денег в долг граждан является сам поход в МФО.

«Мало кто отдает себе отчет в том, что такой вид займа очень дорогой: в настоящее время максимальная ставка по микрозаймам составляет 1,5% в день (с 1 июля она будет понижена до 1%. — Ред.)», — цитирует Комбарову сайт aif.ru. Обслуживание потребительского кредита при этом обойдется в 20% годовых, банковской кредитной карты — в 25–35%. По словам эксперта, в последнем случае можно уложиться в беспроцентный период и вообще не переплачивать. Многие банки не взимают комиссию за обслуживание кредитки, а активировать ее можно только в тот момент, когда понадобятся деньги.

По словам директора юридической службы «Единый центр защиты» Константина Боброва, в случае с микрозаймами нужно очень внимательно читать договор — заемщик может подписаться на огромные проценты, штрафы за просрочку или всевозможные комиссии. Таким образом, даже небольшая сумма, взятая в долг в МФО, для многих уже через месяц становится неподъемной для возврата.

Эксперт отметил, что очень распространен такой подход — когда заемщик не в состоянии вернуть долг по одному кредиту, он оформляет другой. Долговая нагрузка заемщика увеличивается. Это приводит к формированию долговой «пирамиды», которая не выдерживает, потому что заемщику начинают везде отказывать в выдаче денег. Злоупотребление перекредитованием может привести к банкротству, предупреждает Бобров.

Проблемы у заемщиков также начинаются, когда они допускают просрочку платежа. В этой ситуации эксперт посоветовал самостоятельно объявиться и сообщить о возникших у него проблемах с выплатой долга. МФО может пойти на уступки и предложить расплатиться в рассрочку или продлить договор займа.

29 апреля Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам для граждан.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил силовым ведомствам и финансовым регуляторам принять необходимые меры, направленные на пресечение мошенничества при выдаче россиянам микрозаймов и деятельности по возврату просроченной задолженности.