Суд арестовал директора НИИ Росрезерва по делу мошенничестве

Басманный суд Москвы в пятницу, 17 мая, санкционировал заключение под стражу директора ФГБУ «НИИ проблем хранения Росрезерва» Сергея Уланина по делу о мошенничестве.

Тем самым инстанция удовлетворила ранее поданное ходатайство Следственного комитета, сообщила «РИА Новости». Уланина арестовали до 20 июня, заявила судья Евгения Николаева.

По версии следователей, под руководством замглавы Росрезерва Александра Кирюхина был заключен госконтракт на восстановление топлива в резервах страны стоимостью 3 млрд рублей. После заключения сделки часть полученных из бюджета денег была похищена.

Адвокат обвиняемого заявила, что это дело расследуется около года и ее подзащитный уже несколько раз был допрошен. Она подчеркнула, что Уланин не пытался скрыться, поэтому заключение под стражу необоснованно.

Сам директор НИИ Росрезерва просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, утверждая, что «готов сотрудничать со следствием».

Также Басманный суд по ходатайству СК арестовал до 20 июня начальника Управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций НИИ проблем хранения Росрезерва Вадима Гаврилова. Он также является фигурантом дела о мошенничестве на сумму 3 млрд рублей, отмечает ТАСС.

ФГБУ «НИИ проблем хранения Росрезерва» — представляет собой отраслевой научно-методологический центр системы государственного материального резерва России. Это единственное в стране многопрофильное учреждение, специализирующееся на длительном хранении товаров и материалов. В частности, НИИ проводит техиспытания и исследования качества продукции, диагностику и научно-техническое консультирование.