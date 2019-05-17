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Суд арестовал директора НИИ Росрезерва по делу мошенничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Басманный суд Москвы в пятницу, 17 мая, санкционировал заключение под стражу директора ФГБУ «НИИ проблем хранения Росрезерва» Сергея Уланина по делу о мошенничестве.

Тем самым инстанция удовлетворила ранее поданное ходатайство Следственного комитета, сообщила «РИА Новости». Уланина арестовали до 20 июня, заявила судья Евгения Николаева.

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По версии следователей, под руководством замглавы Росрезерва Александра Кирюхина был заключен госконтракт на восстановление топлива в резервах страны стоимостью 3 млрд рублей. После заключения сделки часть полученных из бюджета денег была похищена.

Адвокат обвиняемого заявила, что это дело расследуется около года и ее подзащитный уже несколько раз был допрошен. Она подчеркнула, что Уланин не пытался скрыться, поэтому заключение под стражу необоснованно.

Сам директор НИИ Росрезерва просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, утверждая, что «готов сотрудничать со следствием».

Также Басманный суд по ходатайству СК арестовал до 20 июня начальника Управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций НИИ проблем хранения Росрезерва Вадима Гаврилова. Он также является фигурантом дела о мошенничестве на сумму 3 млрд рублей, отмечает ТАСС.

ФГБУ «НИИ проблем хранения Росрезерва» — представляет собой отраслевой научно-методологический центр системы государственного материального резерва России. Это единственное в стране многопрофильное учреждение, специализирующееся на длительном хранении товаров и материалов. В частности, НИИ проводит техиспытания и исследования качества продукции, диагностику и научно-техническое консультирование.

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