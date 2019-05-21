Украина ввела запретительные пошлины на российский цемент

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины 21 мая приняла решение ввести антидемпинговые пошлины в размере 114,95% на цемент из России. Речь идет о цементных клинкерах и портландцементе.

Кроме того, на эти же товары из Белоруссии введена пошлина со ставкой 57,03%; из Молдавии — 94,46%.

«Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет», — говорится в сообщении на сайте министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Сообщается, что МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран на протяжении 2015–2018 годов.

15 мая Украина ввела новые ограничительные меры против России, включая запрет поставок определенных товаров и введение специальных пошлин с 1 августа. Список эмбарго расширят такими товарами, как цемент и фанера, а под пошлины попадут все товары российского происхождения, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтической продукции.