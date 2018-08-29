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Украина запретила импорт цементного клинкера из России

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Фото: Global Look Press/Pascal Deloche Godong
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Правительство Украины проголосовало за запрет импорта российского цементного клинкера. Соответствующее решение члены кабинета министров приняли 29 августа, сообщает RT.

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В случае нехватки страна намерена импортировать цементный клинкер из стран Европейского союза.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что эта мера защитит экономические интересы страны в связи с запретом России на ввоз ряда украинских товаров.

В правительстве отметили, что это будет также ответным шагом на транзит продукции через Россию в Казахстан и Киргизию, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Украинские депутаты в свою очередь выразили надежду, что такая мера не вызовет дефицит цемента.

В августе президент Украины Петр Порошенко запретил взыскивать долги со стратегических компаний, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», в пользу России. При этом суммарный долг украинских предприятий перед российскими компаниями составляет около $140 млн.

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