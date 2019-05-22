В Венесуэле различные внешние силы предпринимают активные попытки установить мирный диалог между законным правительством президента Николаса Мадуро и самопровозглашенным «президентом» Хуаном Гуайдо. И вот результат: Мадуро выразил готовность провести досрочно намеченные на конец 2020 года выборы в Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией. Что это — уступка, сдача позиций? Отнюдь нет. Глава государства идет на опережение и уверенно перехватывает инициативу у Вашингтона, который зашел в тупик в венесуэльском вопросе и сам лихорадочно ищет пути выхода из него без имиджевых потерь. При этом США используют широкий арсенал закулисных дипломатических инструментов, среди которых — неожиданно — игра на самолюбии маленькой Норвегии.

В конце минувшей недели в Каракас нанесли визит посланцы действующей под эгидой ЕС «контактной группы» (объединяет ряд европейских и латиноамериканских стран) с целью «мирного и демократического решения кризиса» и поиска «договоренностей о проведении выборов». Посредники встречались с обеими конфликтующими сторонами. В финальном коммюнике по итогам визита группа выразила удовлетворение, что «обе стороны выразили готовность к диалогу, цель которого — решение кризиса через свободные выборы». Вслед за этим и последовало заявление Мадуро о досрочных парламентских выборах.

Но буквально за несколько дней до этого случилось нечто более интересное. В Норвегии при посредничестве дипломатов страны прошли тайные переговоры между высокопоставленными представителями правительства Венесуэлы и оппозиции. Тайными они были до тех пор, пока сами Мадуро и Гуайдо не подтвердили факт их проведения. Официальные власти Венесуэлы на встрече в Осло представляли министр связи Хорхе Родригес и губернатор одного из штатов Эктор Родригес. В делегации от оппозиции были трое — Херардо Блайд, Фернандо Мартинес Моттола и Сталин Гонсалес.

Но самое любопытное — это то, что, по данным венесуэльского портала AlNavío, который ссылается на источники в оппозиционной партии «Народная воля», инициатива о проведении диалога с Мадуро исходила вовсе не от Гуайдо (он сам принадлежит к «Народной воле»). Инициатором диалога был другой оппозиционер — Леопольдо Лопес, который при странных обстоятельствах 30 апреля сбежал из-под домашнего ареста и сейчас находится на свободе.

Официальный представитель МИД Норвегии Ингрид Кваммен Эккер сказала, что «в течение времени Норвегия осуществляла контакты со сторонами венесуэльского кризиса и решительно призывает их к мирному политическому решению конфликта». Надо знать, что такое норвежская дипломатия: будто бы не сказать, но фактически подтвердить. И, что самое важное, норвежская телекомпания NRK со ссылкой на источники сообщила, что свою «посредническую деятельность страна ведет с ведома и согласия США».

Вот это всё и прояснило: США дают задний ход в Венесуэле и постепенно снижают накал кризиса, по крайней мере, до президентских выборов 2020 года, путем установления диалога с Мадуро. Причем в обход Гуайдо, на которого, похоже, Штаты уже серьезно не рассчитывают.

США ранее проигнорировали усилия контактной группы, которая публично отвергла вариант вооруженного вторжения в Венесуэлу и взяла курс на мирное решение кризиса. В тот момент Штатам был не выгоден диалог, тем более не на их условиях. Таким образом, Вашингтон не смог присоединиться сейчас к усилиям латинской группы, не теряя свое лицо.

Сегодня же, когда для США ситуация в Венесуэле зашла в тупик, появление какого-то авторитетного и независимого посредника типа Норвегии (официальный Осло, кстати, не признал Гуайдо законным президентом) является для американцев вполне удобным способом отступить, не уронив знамен. Военная операция, которой Вашингтон пугал с начала года, сегодня невыгодна Трампу. В канун президентских выборов в США вероятный провал военной акции поставит крест на планах главы Белого дома переизбраться.

Авторитетные в деле мирного посредничества норвежцы — очень удобная ширма для американцев, поскольку и самому Осло это весьма выгодно. Он в очередной раз может показать «силу своей дипломатии» в урегулировании кризисных ситуаций, которую считает своей «фирменной маркой». В середине 1990-х Норвегия устроила тайные переговоры в Осло между израильтянами и палестинцами, что привело к подписанию мирного договора между Организацией освобождения Палестины (ООП) и Израилем. Несколько лет назад Норвегия организовала мирный диалог в Колумбии, который также привел к миру после полувека партизанской войны в стране.

Мирное посредничество в Венесуэле — это очередная попытка норвежской дипломатии снять сливки ряди поднятия своего статуса дипломатического примирителя. США же умело используют эту норвежскую «слабость». Но как бы то ни было, это лучше вооруженного вторжения. А потому пока в выигрыше Венесуэла. У нее есть передышка до ноября 2020 года.

Автор — эксперт РИСИ

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