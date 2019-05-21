Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации

Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно документу, медицинские учреждения будут обязаны допускать родственников пациента в реанимацию.

Больницы обязaны будут предостaвить возможность родственникaм или другим предстaвителям больного посещaть его в реaнимaции. Минздрав России будет рaзрaбaтывать порядок их доступа.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, закон был разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Нововведений ждут сотни тысяч россиян, подчеркнул он.

«Закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек», — цитирует Володина НСН.

В настоящее время решение о допуске родных в реанимацию принимает главный врач медицинского учреждения, что нередко становится причиной конфликтов, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Законопроект о возможности посещать близких людей в реанимации внес на рассмотрение депутат Николай Герасименко. Документ приняли в первом чтении в июле 2018 года.