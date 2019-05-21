Пункт временного размещения подготовили для погорельцев в Приангарье

В селе Петропавловск Иркутской области подготовили пункт временного размещения для жителей села Сполошино, которые в результате крупного пожара остались без крова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, сейчас прорабатывается вопрос по оказанию необходимой помощи людям, дома которых сгорели. На заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Киренского района были решены вопросы по оказанию материальной помощи погорельцам, а также адресной помощи остальным жителям, пишет ИА IrkutskMedia.

Для людей, дома которых пострадали в огне, в школе села Петропавловское был организован пункт временного размещения.

На место пожара были направлены специалисты министерства соцразвития, опеки и попечительства. Они должны будут провести полное обследование домов. Это необходимо для того, чтобы понять, как помочь людям, оставшимся без жилья.

Пожар в Сполошино произошел 20 мая. Сгорели два жилых дома и 18 нежилых строений. Площадь возгораний составила 750 кв. м. На место происшествия из поселка Петропавловска через реку Лену были на лодках были направлены пять добровольных пожарных с мотопомпой и пять волонтеров. Им удалось отстоять дизельную электростанцию, склад ГСМ и другие здания.

По информации пресс-службы правительства области, в общей сложности в Сполошино зарегистрировано 37 человек, однако фактически здесь проживают не более восьми. Будет решаться вопрос о расселении деревни.