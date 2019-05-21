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Два десятка домов сгорели в Иркутской области

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В деревне Сполошино в Иркутской области произошел крупный пожар. Сгорели два жилых и 18 нежилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей вечером 20 мая от старосты. На место происшествия из поселка Петропавловска через реку Лену были на лодках направлены пять добровольных пожарных с мотопомпой и пять волонтеров.

Также на место выехали глава Петропавловского МО и оперативно-следственная группа в составе сотрудников МЧС, полиции и СК, пишет ИА IrkutskMedia.

В результате пожара огнем были уничтожены два жилых дома и 18 нежилых строений. Погибших и пострадавших нет. В общей сложности в деревне Сполошино было четыре жилых дома, в которых проживали восемь человек. Двое человек временно разместились у соседей.

Предположительной причиной возгорания называют короткое замыкание. Обстоятельства и точные причины устанавливаются.

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