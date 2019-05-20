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СК возбудил дело по факту гибели трех человек на пожаре в Оренбуржье

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В Оренбургской области следователи СК по региону возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Тела трех человек были обнаружены 19 мая на месте пожара в частном доме в поселке Адамовка. Огонь повредил жилой дом и надворные постройки на общей площади 160 кв. м.

После пожара была проведена доследственная проверка. По итогам разбирательства было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причины гибели людей и возникновения пожара, пишет РИА «Оренбуржье».

В ведомстве отметили, что на данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

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