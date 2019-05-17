Погорельцам из сахалинского села дали новое жилье

В Сахалинской области 18 семей погорельцев из Красногорска получили новое жилье. Ранее глава региона Валерий Лимаренко дал поручение в кратчайшие сроки помочь людям, чьи дома уничтожил пожар, возникший днем 3 мая. Также 32 погорельца получили единовременные выплаты по 350 тыс. рублей.

Оперативно решается вопрос с предоставлением стройматериалов. После пожара в районную администрацию поступило 32 таких заявления, сообщает ИА SakhalinMedia. Уличное освещение и водоснабжение в селе уже полностью восстановлены.

Напомним, в тушении пожара 3 мая задействовали вертолет Ми-8. Он произвел два сброса воды общим объемом 6 куб. м. В результате ЧП никто не пострадал, но 24 человека остались без жилья. 19 человек были доставлены в пункт временного размещения, еще пятеро отправились к родственникам. На данный момент погорельцам уже выдано около тонны вещей, обуви, бытовой химии и постельных принадлежностей.