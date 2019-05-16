Чрезвычайную пожарную опасность прогнозируют в лесах Приангарья

В Иркутской области в ближайшие сутки установится ветреная и сухая погода. В связи с этим специалисты прогнозируют чрезвычайный класс пожарной опасности.

По данным синоптиков, северо-западный ветер усилится до 16 м/с. Особенно велика вероятность возникновения пожаров в южных и центральных районах Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На всей территории Приангарья действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено разводить костры, жечь травы и использовать открытый огонь. В районах, где установлена высокая пожарная опасность, запрещено посещение лесов. За нарушение правил пожарной безопасности местным жителям грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области начался эксперимент по авиасеву. На территории, в прошлом году пострадавшие от пожаров, сбрасывают семена сосны и лиственницы.