Рождение солистов: Юрий Башмет отметил праздник на сцене «Зарядья»

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» Юрия Башмета отметил день рождения гала-концертом в зале «Зарядье». Поздравить именинников пришли известные солисты — домристка Екатерина Мочалова, трубач Сергей Накаряков, скрипачка Алена Баева и другие звезды классической музыки. В программе вечера значились как произведения, давно вошедшие в репертуар коллектива, так и относительно новые опусы, ранее представленные на XI Международном музыкальном фестивале в Ярославле, откуда «Солисты Москвы» недавно вернулись.

Открывшая вечер Народная норвежская мелодия для струнных Эдварда Грига, казалось, задала сумрачный аскетичный тон концерта. Начав с суровых речитативов скрипок, дирижер Юрий Башмет вел ансамбль к кульминационному тутти, прозвучавшему с оттенком трагической обреченности. Но уже последовавшая за ней «Рапсодия Симфоника» Хоакина Турины полностью смыла это впечатление. Пианистка Ксения Башмет погрузила зрителей в мир праздничной героики и утонченной лирики. Медитативную тему рояля солистка чередовала с фанфарным аллегро, а звуковую мощь — с деликатным пианиссимо.

Одним из лучших номеров концерта стало выступление Екатерины Мочаловой. Домристка исполнила фантазии на тему народной песни из «Венецианского карнавала» Никколо Паганини. Грациозный вальс, разворачивающийся на фоне невесомых пиццикато скрипок, она обогатила причудливыми узорами из фигураций. А после продолжительных оваций дополнила свой выход легким фантастическим скерцо «Хоровод духов» Антонио Баццини.

Еще один виртуозный опус, скрипичную фантазию «Кармен» Жоржа Бизе – Франца Ваксмана исполнила Алена Баева. Эффектные пассажи-импровизации, которыми автор транскрипции насытил хабанеру, сегидилью и другие знаменитые темы оперы, солистка интерпретировала с непринужденным изяществом. А музыканты ансамбля по ходу пьесы состязались с ней в мастерстве.

Барочную музыку вместе с «Солистами Москвы» представил трубач Сергей Накаряков. В Арию из сюиты №3 Иоганна Себастьяна Баха артист внес оттенок щемящей грусти, разбавив безмятежную лирику экспрессивными нагнетаниями и спадами.

Юрий Башмет, единственный раз за вечер вышедший на сцену в качестве солиста, остановил свой выбор на Адажио си минор Иоганнеса Брамса, переложив его для альта и струнных инструментов. Еще одно авторское переложение маэстро — трио-сонаты Альфреда Шнитке в двух частях — подвело итог этой линии вечера.

Одно из главных достижений «Солистов Москвы» - их ежегодное участие в многочисленных музыкальных форумах, проходящих под патронажем Юрия Башмета — Зимнем фестивале искусств в Сочи, Международных музыкальных фестивалях в Хабаровске, Ростове-на-Дону, Минске, Просекко. И именно на этих мероприятиях коллектив любит демонстрировать пополнения репертуара, зачастую соединяющие разные виды искусства. Музыкально-литературная композиция «Моцарт и Сальери» по маленькой трагедии Александра Пушкина, созданная для фестиваля в Хабаровске в прошлом году, а затем исполненная на Красной площади в Москве и на ярославском смотре, наконец, прозвучала в столичном академическом зале — в качестве второй части праздничного вечера в «Зарядье».

— Привлекающий меня синтез искусств позволяет популяризировать, с одной стороны, музыкальные сочинения путем включения в них слова, с другой, – их литературные источники. Публика, пришедшая на концерты, может не знать деталей сюжета. Но благодаря актерам, которые читают поэтический текст со сцены, зритель имеет возможность услышать его без купюр, — пояснил «Известиям» Юрий Башмет.

В данном случае в роли чтеца выступил заслуженный артист России Григорий Сиятвинда. С органичной для текста ироничной интонацией он переключался в диалогах с весельчака Моцарта на завистника Сальери. Пушкинское противопоставление божественного дара и ремесленничества Башмет и его коллектив облекли в форму контрастной сюиты — в композиции поочередно звучит музыка Сальери и Моцарта. Но если первый остается для публики безымянным (темы его сочинений трудно опознать даже искушенным слушателям), второй блещет шедеврами.

Так, «безделицей» гения, в шутку сыгранной для Сальери, оказывается Адажио 23-го фортепианного концерта. Губительный для Моцарта обед в трактире сопровождает увертюра к «Волшебной флейте». А завершающая композицию Lacrimosa из Реквиема превращает «маленькую» трагедию в катастрофу вселенского масштаба.

Теперь остается дождаться, когда в столице прозвучит главная премьера Ярославского смотра, тоже с великой литературной основой: кантата Алексея Сюмака «Двенадцать» для сопрано, тенора и симфонического оркестра. На фестивале она стала событием и наверняка будет иметь успех и в Москве, где творчество Сюмака, автора опер Cantos и «Станция», давно знают и ценят.