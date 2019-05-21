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Почта Банк обсудил доступность безналичных платежей в глубинке

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Фото: Почта России
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Почта Банк провел в Иркутске круглый стол «Как перейти на безналичные платежи в глубинке?» Эксперты обсудили текущую ситуацию и перспективы увеличения доли безналичных платежей в малых и удаленных населенных пунктах.

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Эксперты отметили, что пользование банковскими картами стало повседневной привычкой. В 2018 году таким способом оплатили почти 2/3 покупок от общего товарооборота. У Почта Банка количество безналичных операций в Иркутской области увеличилось на 97%, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

«Это произошло, в первую очередь, за счет установки POS-терминалов в почтовых отделениях. С их помощью можно снять наличные, пополнить счет, оплатить почтовые услуги. Это превращает терминалы в своеобразные мини-банкоматы. На данный момент мы уже установили более 53 тыс. терминалов в более чем 37 тыс. почтовых отделений по всей стране», — рассказал заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.

Основных барьеров для развития безналичных платежей в малых населенных пунктах два: нестабильность связи и потребительские страхи. Так, 237 населенных пунктов в Иркутской области не имеют устойчивой связи. Компания работает над тем, чтобы эта цифра сокращалась, в 2018 году связью обеспечили 220 сел и поселков Иркутской области.

В марте Почта Банк поднялся на второе место по размеру портфеля POS-кредитов по итогам января. Портфель товарных кредитов банка в январе увеличился на 2,7% до 38,3 млрд рублей. Общий объем продаж POS-кредитов в банке в январе увеличился на 65%, количество выданных кредитов выросло на 47%, а средний чек — на 12%.

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