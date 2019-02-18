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В Сочи обсудили доступность банковских услуг в российских селах и деревнях

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На инвестфоруме в Сочи эксперты обсудили новые возможности российской глубинки, в частности, как получить пенсию, оплатить ЖКХ или совершить перевод в самом отдаленном селе страны. Дискуссия состоялась по инициативе руководства Почта банка и «Почты России».

В настоящее время в деревнях и поселках проживают 40 млн россиян, и для многих из них почта — единственная связь с внешним миром. С помощью Почта банка ее удалось сделать современной и удобной.

«Мы действительно ставили своей целью добраться или донести базовые банковские услуги до каждого гражданина России, и, в общем, статистика это подтверждает: 80% нашей сети расположены именно в малых городах и населенных пунктах», — сказал президент — председатель правления Почта банка. Он также подчеркнул, что на данный момент кредитная организация представлена даже в небольших населенных пунктах, где население составляет 100 человек.

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