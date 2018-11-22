Чистая прибыль Почта Банка выросла в 4,7 раза за 2018 год

Чистая прибыль Почта Банка составила 3,9 млрд рублей за девять месяцев 2018 года. Это в 4,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила финансовый директор организации Наталия Строкун в четверг, 22 ноября.

«По итогам девяти месяцев текущего года мы продемонстрировали стремительный рост всех ключевых финансовых показателей. При этом почти во всех сегментах мы росли быстрее рынка и многих его участников. По чистой прибыли мы только за девять месяцев текущего года уже в три раза перевыполнили годовой план», — заявила финансовый директор банка.

Среди причин роста объема продаж она назвала развитие сети и масштабов банка, а также контроль рисков клиентов. Также Строкун отметила рост числа клиентов Почта Банка. С начала года оно увеличилось на 2,5 млн человек и составило 8,8 млн клиентов.

В банке ожидают к концу года превысить уровень чистой прибыли в 4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что доля иностранного капитала в российских банках достигла минимума с 2007 года и составила 14,94%.