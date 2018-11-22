Прямой эфир

Чистая прибыль Почта Банка выросла в 4,7 раза за 2018 год

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чистая прибыль Почта Банка составила 3,9 млрд рублей за девять месяцев 2018 года. Это в 4,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила финансовый директор организации Наталия Строкун в четверг, 22 ноября.

«По итогам девяти месяцев текущего года мы продемонстрировали стремительный рост всех ключевых финансовых показателей. При этом почти во всех сегментах мы росли быстрее рынка и многих его участников. По чистой прибыли мы только за девять месяцев текущего года уже в три раза перевыполнили годовой план», — заявила финансовый директор банка.

Среди причин роста объема продаж она назвала развитие сети и масштабов банка, а также контроль рисков клиентов. Также Строкун отметила рост числа клиентов Почта Банка. С начала года оно увеличилось на 2,5 млн человек и составило 8,8 млн клиентов.

В банке ожидают к концу года превысить уровень чистой прибыли в 4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что доля иностранного капитала в российских банках достигла минимума с 2007 года и составила 14,94%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вкладчики рухнувшего банка «Югра» получат первые выплаты в декабре
Российские банки задумались об идентификации по рисунку вен

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017