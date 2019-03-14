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Почта Банк занял 2 место по размеру портфеля POS-кредитов в январе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Почта Банк поднялся на второе место по размеру портфеля POS-кредитов по итогам января, согласно исследованию Frank RG. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Отмечается, что портфель товарных кредитов банка в январе увеличился на 2,7% до 38,3 млрд рублей. Общий объем продаж POS-кредитов в банке в январе увеличился на 65%, количество выданных кредитов выросло на 47%, а средний чек – на 12%.

Одним из главных факторов роста стало расширение продающей базы и наращивание продаж кредитов в онлайн-каналах. «В январе текущего года онлайн-продажи​ POS-кредитов в нашем банке выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас порядка 8% POS-кредитов у нас выдаются именно через интернет-магазины, доля банка в этом сегменте сейчас составляет 14%, и эта цифра точно будет расти», — отмечается в сообщении.

Кроме того, существенное влияние на рост POS-кредитования также оказало внедрение технологических сервисов, позволивших оптимизировать и ускорить процесс выдачи кредитов: техническое решение для быстрой подачи онлайн-заявки на кредит в интернет-магазине, а также использование простой электронной подписи.

В ноябре 2018 года сообщалось, что за 9 месяцев чистая прибыль Почта Банка составила 3,9 млрд рублей. Это в 4,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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