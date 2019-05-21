Мужчина в Иркутской области получил 17 лет колонии за убийство из-за флешки

Мужчина получил 17 лет колонии строгого режима за то, что заживо сжег соседа из-за пропавшей флешки. Ранее он уже был осужден за покушение на убийство.

Уголовное дело в отношении 28-летнего жителя поселка Коты, который совершил убийство с особой жестокостью, рассмотрел Иркутский областной суд.

Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре 2018 года в ходе распития спиртных напитков мужчина обнаружил пропажу флеш-карты, на которой хранились фотографии.

После этого злоумышленник облил собутыльника и стул, на котором тот сидел, воспламеняющейся жидкостью и поджег. Смерть потерпевшего наступила на месте.

29 января в Хакасии дедушка и бабушка сожгли 11-месячного внука в печи. Тело ребенка обнаружил один из родственников.